Casilda «tomada» por delincuentes…

Semanas atrás comenzó una ola de robos en comercios y viviendas de barrio Nueva Roma, de los cuales se fueron conociendo los hechos y detalles a medida que las víctimas iban expresando en algunos medios locales lo vivido. Mientras que por otra parte, desde algunos sectores insisten que «todo está en orden». Se estima, por los datos recabados de las propias víctimas, ocurrieron unos 30 hechos de robo en lo que va del mes de Julio, es decir prácticamente a razón de un robo por día; aunque algunos de los damnificados optaron por no denunciar.

Hoy, los robos avanzaron con total impunidad hacia el centro de la ciudad y los delincuentes estallaron casi por completo el vidrio de un local de venta de pollo ubicado en Moreno y Buenos Aires, de Casilda. La propia Policía fue quien alertó desde muy temprano, en la mañana de este Viernes, al titular de Carnave Casilda sobre la rotura de uno de los cristales del frente de su comercio, por calle Moreno. Efectivos de la U.R. IV custodiaron el lugar hasta la llegada de empleados del local, quienes confirmaron la faltante del dinero en caja que había quedado como recaudación del día anterior.

No es habitual que quede dinero en caja, justo ayer tuve una tarde complicada, sumado incluso al mal tiempo, decidí no pasar a retirar la recaudación y quedó lo de las ventas del día, refirió Sebastián, uno de los dueños de la franquicia Casilda; quien además agregó: por suerte no le hicieron nada a los empleados ni nada por el estilo, ya que fue en un horario en que estaba cerrado el local, concluyó.