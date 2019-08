Inminente cierre de quirófanos en Hospital San Carlos

Si bien semanas antes de las elecciones primarias, el Gobierno de Santa Fe inauguró las nuevas salas de maternidad en el Hospital San Carlos de Casilda, donde argumentan haber invertido más de 40 millones de pesos… Hoy la realidad muestra que a poco más de 4 meses los directivos del San Carlos están evaluando cerrar los quirófanos por falta de insumos y recursos. Además, por otra parte, también evalúan cerrar la cocina del Hospital y pasar a depender de la cocina centralizada de la ciudad de Casilda.

Lo llamativo no es la supuesta falta de insumos sino los arreglos, puertas adentro, mediante los cuales el Hospital San Carlos de Casilda llevó adelante un sinnúmero de cirugías programadas de pacientes de Carcarañá, dejando de lado la prioridad que debían mantener hacia la gente de Casilda y pueblos vecinos donde no hay centros de salud. El 70% de los insumos se destinan a intervenciones para pacientes que no deberían atenderse en Casilda, refirió una fuente interna del Hospital de Casilda.

La atención en estos últimos tiempos está dejando mucho que desear, no todo es lo que nos pretenden mostrar desde afuera. Las cirugías se postergan sin previo aviso, hay pacientes de riesgo a los que no se les respeta el turno asignado para operación, al punto incluso que luego son derivados de urgencia a Rosario como ya ocurrió con un caso de apendicitis que se transformó en peritonitis aguda por no haber respondido a tiempo. Una de las anestesistas discrimina a pacientes con sobrepeso y los deja «plantados» previo a la intervención quirúrgica, nadie le dice nada; no hay control, estamos a la deriva… Demasiado barata la venimos sacando hasta ahora, se conoce sólo una décima parte del «desastre institucional» por el que estamos atravesando y donde hay vidas de por medio. Esperamos la inmediata intervención del Ministerio de Salud, de Nación si es necesario ante la falta de respuesta de la Provincia y el riesgo de vida que corren los pacientes hoy, detalló un personal que se desempeña dentro del nosocomio y que solicitó no revelar su identidad por temor a represalias.