Comunicado de Monticas sobre el incendio de uno de sus colectivos

El fuego se desató pasadas las 13:30 horas, cuando el coche interno número 202 circulaba con destino final Corral de Bustos. Había salido desde Rosario a las 12:30 del mediodía y a pocos kilómetros de haber pasado la Estación de Peaje su chofer detectó humo en la parte trasera de la unidad, rápidamente actuó según indican los protocolos de emergencia. Detuvo el micro sobre la banquina, evacuó rápidamente la unidad, dio aviso a Bomberos e intentó extinguir las llamas. Todos resultaron ilesos.

Comunicado Oficial

Rosario, 26 de enero de 2017. La empresa Monticas informa que este 26 de enero de 2017, en cercanías al peaje de la localidad de Casilda, se inició fuego en uno de los colectivos de la línea. Se trata del interno 202, modelo 2012, que cumplía con el servicio Rosario-Corral de Bustos, de las 12.30 hs. No se registraron heridos ni daños en los pasajeros, que fueron todos traslados con otra unidad de la empresa, el interno 3607, para continuar con el servicio. El chófer del colectivo quiso apagar el incendio con el matafuegos pero no pudo sofocarlo. Aún no se conocen las causas del por las cuales se generó el fuego.

Agradecimiento de una pasajera en las redes sociales

Yo estuve ahí, fue terrible bajar… Se llenó de humo enseguida el coche. Hubo muchos nervios, enseguida se incendió el colectivo y el chofer todo un héroe, no se podía despegar de ahí. Se fijó en todo, buscaba gente adentro. Arriesgó mucho su vida. Felicitaciones! Por favor averigüen quien es y agradézcanle por todo lo que hizo. Yo de mi parte le digo muchas gracias. Gladys Castillo Villalba