Los chicos de la “Casado” recibieron a la escritora Adela Basch en su Feria del Libro

Compartimos un clip con la entrevista a la escritora acompañada de la casildense Cristina Martín, y de María Eugenia Ponsatti (Ponsatti Libros, Funes)

Yo me incliné hacia la literatura infantil, no quiero ofender a nadie, porque siempre me pareció que los chicos, los niños, las niñas eran lectores más interesantes que los adultos. Los adultos creemos en general que ya sabemos todo, que no tenemos nada que aprender; en cambio los chicos tienen consciencia que no saben todo, tienen la cabeza más abierta, ejercitan mucho más su imaginación, tienen una capacidad de juego mucho mas grande y para mi interactuar con ellos es muy rico y es mucho más interesante que interactuar, por lo menos a nivel literario, que con adultos. Concluyó Adela Basch en diálogo con Día7.