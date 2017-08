Motociclista chocó contra utilitario en Ruta 33 Casilda

El accidente se registró este sábado por la noche, aproximadamente a las 20:00 hs, sobre Ruta Nacional 33 en el tramo comprendido entre Bv. 25 de Mayo y calle Vicente López de Casilda. Una moto 110 cc impactó por detrás a un utilitario Peugeot Partner que viajaba en su mismo sentido, desde Sanford a Casilda.

Sentí un golpe que me sacudió todo el vehículo y me lo hizo girar, me fijé que no venga nadie y terminé de completar el giro para estacionarme sobre la ruta acá donde me ven. La moto venía sin luces, manifestó el conductor del utilitario contra el que impactó la moto.