Boqueteros al acecho en Fuentes

Delincuentes irrumpieron esta madrugada en las oficinas de Agricultores Federados Argentinos, sub centro Fuentes, y tras provocar un boquete en la estructura metálica del techo lograron ingresar al interior. Se presume que previo a eso habrían realizado algún tipo de maniobra de inteligencia para inhabilitar los sistemas de alama. Una vez dentro del local, violentaron una caja fuerte donde para sorpresa de éstos no había dinero y sólo pudieron llevarse una serie de cheques que incluso fueron denunciados a primera hora de este viernes por los directivos del acopio. En cuanto al manejo de dinero, la institución no maneja efectivo y todas las operaciones son bancarizadas. Lo preocupante en sí es el tiempo que los delincuentes tuvieron para cortar un techo metálico, abrir el boquete, burlar el sistema de alarmas, ingresar, violentar una caja de seguridad, revolver absolutamente todas las oficinas, para luego darse a la fuga sin ser advertidos por ningún móvil policial en un pueblo como Fuentes, de apenas 3.500 habitantes.

Las tareas de prevención de delitos vienen fallando en el sur de la provincia de Santa Fe. La falta de políticas claras en materia de seguridad, sumado a la falta de personal calificado en las Comisarías; y el ahorro exhaustivo que algunos Jefes pretenden hacer en cuanto al combustible de los móviles que deberían patrullar las calles de los distintos pueblos y ciudades, generan un ámbito en donde los delincuentes saben que tienen gran parte de su «trabajo» resuelto.

Interviene Fiscalía Casilda quien ya encomendó trabajos a la PDI, en relación a una serie de medidas tendientes a poder reunir cierta información que les permita avanzar en la investigación.