Una lucha de amor y esperanza de un Padre ciego por ver el rostro de su hija…

Una enfermedad le hizo perder totalmente su vista meses antes del nacimiento de su hija Azul, nunca se rindió; hoy su conmovedor sueño nos llega al alma y nos hace «pensar la vida».

Yo soy un tipo medio arrebatado, me embarco y no paro, me propongo una meta y quiero llegar a cumplirla. De hecho hace 8 años que estoy ciego del todo y nunca fui a aprender el sistema braille porque nunca quise rendirme ante la ceguera, siempre tuve la ilusión de ver… Siempre tuve la ilusión de verle la cara a mi hija… y dije que hasta no lo lograra no iba a parar…» Contó Javier con la voz entrecortada y hasta que el llanto interrumpió su relato mientras nos recibía en su casa, junto a su esposa e hija, en la localidad de Sanford.