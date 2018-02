Mujer cayó de su bicicleta tras otro violento arrebato

Ocurrió minutos después de la medianoche de este miércoles sobre calle Roca, entre Tucumán y Mendoza, cuando una señora de unos 50 años salió de su trabajo para dirigirse a su casa. Mientras circulaba en bicicleta por calle Roca, una moto con dos sujetos se le aproximó hasta detenerla y comenzaron a forcejear su bolso. Los delincuentes sólo lograron robarle los lentes ya que en el tironeo le arrancaron el bolsillo donde estaban los anteojos aunque no pudieron llevarse el bolso en sí. La mujer sufrió un golpe en su cuerpo producto de la caída al suelo cuando éstos pretendieron arrancarle el bolso, un hombre salió del interior de la vivienda frente a la cual se produjo el ataque y logró ayudar a la señora, contactándose con sus familiares, ya que la misma se descompuso a raíz de los nervios vividos en ese momento.

La delincuencia no da tregua a la ciudad de Casilda. 45.000 habitantes y sólo tres móviles policiales recorriendo sus calles. Un plan de prevención del delito similar al que ya se implementaba a comienzos de los ´90, es decir casi 30 años atrás. Todo cambió, la ciudad creció y mucho, la inseguridad creció y la delincuencia ganó la calle de una manera desmedida… sin embargo las políticas de prevención no crecieron. La Policía no cuenta con el personal mínimo suficiente para poder garantizar su desempeño, si bien hubo nuevos ingresos, el índice estuvo por debajo de la cantidad de bajas que se dieron a lo largo de estas últimas tres décadas. Una situación que sólo pueden revertir los gobernantes, los principales responsables de la desarticulación de las fuerzas de seguridad y responsables también a nivel provincial de financiar sus campañas políticas con la famosa “caja negra” de la cúpula policial, así nunca lograran poner los “puntos”, no se puede exigir y estirar la mano para pedir “la parte”.