Bomberos abandonaron incendio por inacción policial

Ocurrió pasadas las tres de la madrugada de este domingo cuando una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda fue convocada por el incendio de una vivienda precaria sobre calle Formosa al 3500 en Barrio Nueva Roma, de Casilda.

Estaban muy alterados todos en el lugar y la Policía no nos dio las garantías para trabajar, decidieron no meterse, y nosotros no podemos trabajar donde hay riesgo hacia nuestras vidas, confió un Bombero.