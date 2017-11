Policía salvó la vida de una nena que se ahogó en una pileta haciéndole RCP

Él es Sergio, el Oficial que le salvó la vida a Emma (3). Quién no dudo un segundo en salir corriendo a ayudarme, actuó de la mejor manera y se porto excelente después de lo ocurrido. Sé que la vida te va a recompensar con muchas cosas por lo que hiciste con Emma. Los gracias son tan mínimos en comparación a tu ayuda.. nuevamente gracias en nombre de toda mi familia. Sin dudas son lo más fuerte que esta vida me dio. GRACIAS A TODOS, mi familia, mis amigas, a los Bomberos y el doctor Zanini de Murphy, a la gente que se acercó a preguntar, a los que vinieron al hospital, llamaron o de alguna manera hicieron hacerme saber su apoyo. Pero en especial al policía de Murphy que le devolvió la vida a mi hija. Expresó su mamá a través de las redes sociales.

Compartí y ayudanos a difundir tan valorable gesto. Hacía sólo tres semanas que Sergio Aranda había llegado desde el norte santafesino con nuevo destino, Murphy, para desempeñarse como Sub Oficial de la Comisaría 10ma. Con una gran instrucción en cuanto a lo personal y siempre preparado para servir, Sergio no imaginó nunca que la calma de un pueblo como Murphy lo iba a poner a prueba de la manera mas fría y dura. El pasado martes 21 de Noviembre, al mediodía, una mujer se acercó corriendo a la Comisaria pidiendo ayuda a gritos tras haber hallado ahogada a su hija de sólo 3 años. El Policía no dudó ni un instante y corrió hasta la casa donde había ocurrido el accidente. “La nena ya estaba sin vida, la habían sacado de la pileta, no tenía pulso, estaba fría, no respiraba y los labios los tenía morados”, contó Sergió en diálogo con día7 mientras relataba el momento a momento de tan difícil situación.

Las maniobras de RCP que le practicó el Policía le devolvieron la vida. Los médicos, si bien no pudieron brindar precisiones, aseguraron que la niña habría estado sumergida entre 10 y 15 minutos y definen la reacción como un “MILAGRO”.