Lo que nadie te contó del nuevo Sub Jefe de la UR IV Casilda

Investigado en una causa por enriquecimiento ilícito, junto a otros 28 Policías, de los cuales varios ya fueron procesados e incluso detenidos. Causas que se vienen cajoneando desde hace varios años, que en su momento (2014) el entonces Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, Ignacio del Vecchio, impulsó expedientes que investigan el patrimonio de ex y actuales jefes policiales. del Vecchio dijo que dolieron los silbidos que se escucharon aquel año en el monumento el 20 de Junio contra la policía, pero sostuvo “se los tienen bien ganados”.

No por el sólo paso del tiempo las personas de vuelven honestas como para seguir en funciones, es la Justicia la que debe actuar, no el tiempo. Por eso resulta inentendible la actitud del Ministerio de Seguridad en disponer como nuevo Sub Jefe de la U.R. IV Casilda a un oficial investigado por enriquecimiento ilícito, excepto que el fin que persiga el Gobierno Provincial no sea el mero bienestar de los ciudadanos… La semana pasada la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA allanó en Rosario la casa y la oficina de un alto Jefe Policial, que ya integraba la lista de esos 29 Policías investigados por enriquecimiento ilícito, por aparentes vínculos con un narcotraficante en una causa federal.

Sin embargo, en medio de un gran malestar interno que afronta la Policía de Santa Fe por no encontrar salida al grave problema de corrupción institucional, poniendo la mejor cara de “circunstancia” posaron para la foto en Casilda durante la asunción de uno de los investigados. Los referentes de la cúpula provincial junto al flamante Jefe de la URIV Casilda, Marcelo Albornoz, estrecharon su mano con el hombre designado para ocupar el cargo de Sub Jefe en dicha Unidad Regional, Ariel Bengoechea.

No tengo conocimiento que estaba siendo investigado, la verdad es que no sabía. Sobre la decisión no tuve injerencia, cuando yo vine acá había pedido un comisario pero como estaba en otro lugar, que también era importante, no me lo quisieron dar; y dejé que ellos evalúen y resolvieron el nombramiento de Bengoechea. Me voy a ocupar de consultar sobre su situación. Manifestó el Jefe de Unidad Marcelo Albornoz tras ser consultado por día7 en cuanto a la situación del sumario del flamante Sub Jefe.

Si nos remontamos a los archivos sobre Albornoz y Bengoechea, ambos se desempeñaron ya desde muchos años atrás en Rosario e incluso habrían trabajado juntos; subordinados en aquel entonces a la vieja Agrupación de Unidades Especiales (AUE) para quien cumplían a rajatabla con lo ordenado por sus superiores, tareas que fueron las que luego lo habrían llevado a Bengoechea a ser investigado por una comisión de Asuntos Internos que le exigía pudiese demostrar el rápido incremento de su patrimonio en un corto período de tiempo.

Lejos de ir encaminándose la cosa en materia de seguridad, el pueblo de Casilda hoy se vuelve a sentir burlado por los superiores. Mientras semanas atrás finalizaban las reuniones por las distintas vecinales, a donde el nuevo Jefe intentaba mostrarse abierto al diálogo, tendiente a buscar una solución a la inseguridad, en la mañana del viernes estrechó su mano anunciando como responsable de la Sub Jefatura a quien fuera investigado por enriquecimiento ilícito… Entonces, ¿dónde quedo la supuesta buena conducta del nuevo Jefe que venía con intenciones de “limpiar” Casilda?. Esa es la pregunta que hasta el momento ha quedado sin respuestas por parte de las autoridades.

En la causa de la que Bengoechea figuraba en los sumarios, también estuvieron implicados los ex Jefes de Provincia Toledo, Tognoli y Sola, como así también otros tantos que hicieron carrera en la Unidad Regional de Casilda, tal como señalan los artículos periodísticos de los principales diarios del país fechados en Junio de 2014.