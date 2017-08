Chabás se moviliza pidiendo seguridad “por un Pueblo Libre”

A raíz de una serie de robos que vienen sucediendo en la localidad, donde incluso la Justicia investiga un caso en el cual una mujer que fue hallada en su vivienda sin vida por su hermano en medio de una compleja escena y sumado a una violenta entradera que tuvo lugar este lunes a plena luz del día; los vecinos de Chabás decidieron autoconvocarse por medio de las redes sociales para marchar de forma pacífica exigiendo seguridad y prevención bajo el lema “Reclamamos por un Pueblo Libre”. El lugar de concentración es Plaza San Martín de Chabás, a las 14:30 hs de hoy martes 29 de agosto.

La gota que colmó el vaso fue un asalto registrado ayer, a plena luz del día, en la esquina de España y Lavalle de Chabás, cuando una mujer estaba por ingresar a su casa y fue sorprendida por un delincuente que a punta de arma de fuego y bajo amenazas ingresó a la vivienda junto con la dueña de casa donde luego de provocar un gran desorden en busca de dinero escapó sin ser aprendido.

El ingresó del delincuente se dio cuando la mujer que recién llegaba a su vivienda intentó abrir la puerta y sintió un empujón y la voz del sujeto que le decía “no me mires y entrá”… Por fortuna para el resto de la familia, su esposo e hija no se encontraban junto a ella. El delincuente literalmente dio vueltas toda la casa en busca de dinero hasta que, si bien no trascendió el monto, logró su objetivo y escapó.

Chabás es un pueblo donde si bien históricamente se caracterizó por ser escenario de innumerables hechos delictivos y donde hubo presidentes comunales que llegaron a pedir el cambio del Jefe de la Comisaría hasta el récord de cuatro relevos en un año, no recuerdan los habitantes hechos delictivos de tanta violencia.