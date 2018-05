Una mujer se tiró desde un puente al Río Carcarañá

Durante la tarde de este lunes se intensifican las tareas de búsqueda por parte de Bomberos Voluntarios de Cruz Alta junto con la Policía local, quienes llevan a cabo un rastrillaje tanto por tierra como por agua. Todo comenzó en horas de la mañana de hoy con un llamado telefónico al 101 donde un vecino de la localidad manifestó haber visto a una mujer, de unos 45 años, en una actitud suicida sin poder lograr impedirlo e incluso viéndola caer en aguas del Río Carcarañá, en inmediaciones del Balneario de Cruz Alta.

Se recibió un llamado al 101 de un vecino de la localidad manifestando que vio ingresar al río a una mujer de unos 45 años, inmediatamente nos constituimos en el lugar, convocamos a personal de bomberos y se hallaron efectos personales de un femenina, a la orilla del río a la altura del balneario, unos 200 metros al norte. Se inició la búsqueda, ya que por el momento no tenemos mayores resultados; se la vio ingresar, bomberos esta haciendo búsqueda sobre el río en Arteaga y también sobre aguas del Carcaraña en San José de la Esquina. Hay testigos que la vieron, la persona que se comunicó con el 101 estaba a unos 200 metros de distancia y ve ingresar a la mujer al río, sale corriendo para intentar llegar a pararla, aunque no llegó a tiempo. Estamos haciendo búsqueda por tierra y por agua. Precisó la Sub Comisaria Virginia Demichelis, quien se encuentra como Jefa de la Comisaría de Cruz Alta.