“Avivada” Policial terminó en sumario hacia los uniformados

Se trata del pedido a través de una nota enviada por el Jefe de Logística de la U.R. IV hacia el Supervisor de la Estación de Peaje Pujato, Corredor Central S.A., donde solicita se den de baja todos los pases libres vigentes a la fecha y se den de alta los adjuntados en dicha lista. Siendo que aquellos uniformados que hasta semanas atrás hacían uso del pase libre en sus vehículos particulares lo hacían por tratarse de empleados que vivían en otras localidades y necesariamente debían transitar la Ruta 33 para llegar a trabajar a Casilda o que desde Casilda se desempeñan en otras localidades. Según pudo confirmar día7 en diálogo con personal de Jefatura Casilda, la nueva nómina está integrada por policías que jamás salen a hacer procedimientos fuera de la ciudad, también por otros que se encuentran procesados y sumariados por distintas situaciones ilícitas concretadas mientras desempeñaban sus funciones, entre otros.

Así la nueva lista no contempla a personal policial que reúna tales características, estando en su mayoría integrada por efectivos policiales que cursan su carrera en oficinas, viviendo actualmente en Casilda, trabajando en Casilda y no contando con ninguna necesidad de utilizar sus vehículos particulares para viajar sobre Ruta 33 por cuestiones de trabajo. La nómina está conformada desde el propio Jefe de Logística de Casilda, que se desempeña en Casilda y es incluso el propio autor de la nota en la cual solicita los nuevos pases donde él se incluye dentro de esas 10 solicitudes, pasando por un ex Jefe de la UR IV que actualmente cumple funciones en el norte de la Provincia de Santa Fe, un ex personal de alcaidía, sumariado por la Fiscal de Corrupción Institucional de la ciudad de Rosario y también integran la lista, entre otros, el asesor legal de Jefatura, que si bien vive en Pujato no desempeña sus funciones de manera presencial en Casilda y es quien no sólo que intentaba obtener el pase libre, sino que pretendía obtenerlo para sus dos vehículos particulares, un Volkswagen Vento y una camioneta Toyota RAV4…

Pareciera que el ahorro ajustado que hicieron para llegar a tener vehículos de alta gama les impide pagar los $25 pesos de peaje, teniendo que perjudicar a sus propios compañeros que por necesidades netamente laborales estaban usando esos pases, confió una fuente allegada a la propia Jefatura.

Día7 pudo acceder a la información que circula por Jefatura en referencia a los hechos mencionados y se conoció que el Jefe de la U.R. IV, Director Ricardo Motta, mediante resolución 014/17 de fecha 26 de mayo, resolvió instruir actuaciones administrativas en carácter de información sumaria al actual Jefe de Logística, a los fines de investigar los hechos relacionados con la solicitud de pases libres a la Estación de Peaje Pujato.

Cabe señalar que todos los pases solicitados eran para autos particulares, personales; los patrulleros son autos oficiales que no necesitan pases libres, todos los móviles policiales son autos oficiales y pasan directamente porque figuran en un pliego aprobado desde el Ministerio de Seguridad. Por ende cae de manifiesto que la solicitud presentada por el jefe de Logística de la U.R. IV, donde la nómina de nuevos beneficiarios la integran en su mayoría empleados que viven en Casilda y no prestan servicios en otras localidades, o en su defecto viven en otras ciudades y no trabajan en Casilda, respondería netamente a una cuestión de ocio para poder viajar, por ejemplo, los fines de semana al “Shopping de Rosario” sin pagar peaje.

La nómina de vehículos que integran la nueva lista de pases libre en el Peaje Pujato es de lo más variada, desde VW Gol, Corsa Classic, hasta incluso un Audi A4, Pick Up Toyota Rav4, pasando por Ford Focus Full, Peugeot 3008 y VW Vento. A raíz del sumario iniciado por el Jefe de la U.R. IV al respecto, en los próximos días se esperan novedades sobre si habrá o no sanciones para quien lo peticionó.