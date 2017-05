Volvieron los robos de vehículos a Casilda

El hecho se produjo entre la noche del sábado 27 de mayo y la madrugada del domingo 28, sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2300, a sólo 300 metros de donde se emplazan las oficinas del 911 Casilda. Una pick up Ford Ranger color gris estaba estacionada sobre dicha arteria mientras su propietario, un empleado rural de apellido Mariani, se encontraba dentro de su vivienda. El rodado fue estacionado por Mariani aproximadamente a las 21:00 horas y notó que la pick up ya no estaba cuando salió a la vereda alrededor de las 10:00 de la mañana del domingo.

Desde varios meses a la fecha no se escuchaban denuncias por el robo de vehículos, sin embargo frente a la delincuencia que avanza no es bueno bajar la guardia, y en tal sentido Casilda la bajó hace ya bastante tiempo. Los ciudadanos reclaman al poder político la falta de seguridad y el poder político argumenta no poder hacer nada frente a la delincuencia que crece… Sin embargo más allá del avance de la inseguridad lo cierto es que faltan acciones concretas en materia de prevención del delito. La Policía se encuentra sin gente, sin personal, muchos de los efectivos están con tareas pasivas, otros con carpetas médicas, algunos ya en su etapa final sin ganas de trabajar, y así la “prevención” no sirve y se ve claramente a diario frente a la gran cantidad de robos que ocurren en una ciudad de apenas 40.000 habitantes.

Interviene Fiscalía Casilda junto a su Policía de Investigaciones PDI, quienes entre otras medidas han solicitado al Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad las imágenes correspondientes a las cámaras ubicadas en los egresos de la ciudad, a los fines de determinar si hay algún indicio del paso de la pick up denunciada hacia algunas de las rutas que vinculan Casilda con localidades vecinas.