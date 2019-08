Desesperado pedido de una madre ante la desaparición de su hija

Se solicita la colaboración de todos en la difusión de la fotografía de Celeste Gómez, de 15 años, alumna de 2do año de nivel secundario. Fue vista por última vez en la ciudad de Casilda ayer Lunes después del mediodía. La menor salió rumbo a educación física y aún, pasadas más de 24 horas, no regresó. Su familia realizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de la U.R. IV en la tarde de hoy martes. Cualquier información comunicarse con su hermano, Juan Gómez, al: (3464) 634653. Desde ya, muchas gracias.

Le quiero decir a Celeste que por favor, esté donde esté, que piense en todos los que estamos acá. Acá está su casa y ella sabe que yo soy su mamá, soy su papá… soy todo. Hay peleas y discusiones entre mamá y hermanos pero ella sabe que tiene que contar conmigo para lo que sea, acá estoy, le pido que vuelva por favor a su casa… Comimos juntas ayer al mediodía (Lunes) y después me dijo que se iba a educación física y se fue y no la vi más. Si alguien me esta escuchando que le diga por favor que vuelva. Contó entre lágrimas su mamá Marta, en diálogo con día7 en la puerta de su casa de barrio Alberdi de Casilda; y agregó: no se llevó nada de nada, e incluso se fue bien… POR FAVOR CELESTE VOLVÉ A CASA… TE ESTOY ESPERANDO… Finalizó.