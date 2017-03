AeroAplica volará alto en AgroActiva

En el marco de diversidad de espacios y atractivos que alcanzó AgroActiva, la aviación agrícola ocupa un lugar preponderante en la mega exposición. Los aeroaplicadores ganaron presencia en la feria, y con el paso de los años, su sector se transformó en uno de los máximos espectáculos para propios y extraños.

En cada edición se incrementa el número de aeronaves que se expone, no sólo aparcados en tierra sino también en el aire, demostrando las acciones que pueden desarrollarse con los aviones para la producción agrícola. En tanto, para el público que no es específico y tal vez no se siente atraído para ver las pruebas a campo, pilotos experimentados realizan permanentemente acrobacias aéreas sobre la exposición para deleite de los visitantes.

Ser parte de la muestra del agro más grande del cono sur, es de inestimable valor para FEARCA, no sólo porque nos permite mostrar el potencial de la aviación agrícola en nuestro país, sino también para mostrar ante la sociedad la responsabilidad de las labores aeroagrícolas y el compromiso con el cuidado del medio ambiente, destacaron desde la Federación y resaltaron que otro año más junto a AgroActiva, significa que existe un fuerte vínculo que nos une, y con cada nueva edición se consolida más nuestra relación, y esta, se ve traducida en un verdadero espectáculo para todos los visitantes y grandes oportunidades comerciales para las empresas. Desde ya, un agradecimiento a AgroActiva por brindarnos este espacio y por apoyar continuamente a la aviación agrícola.

Para este año, en el ámbito institucional, están previstas reuniones con autoridades, tanto del agro como aeronáuticas, a fin de generar mayores lazos y atender las problemáticas comunes de todos los actores del agro, y de esta forma buscar el trabajo en línea entre las instituciones afines.

En la muestra estática, se espera la participación de las principales empresas de rubro, apuntando a generar mayores oportunidades y negocios entre aeroaplicadores y proveedores. En la pasada edición se concretaron ventas de insumos, servicios y aeronaves. Por ende, desde la organización, esperan acrecentar el volumen de negocios dando a las empresas mayor visibilidad comercial y participación en todos nuestros medios de difusión.

Estamos preparando una moderna y dinámica muestra. Una nueva disposición para los stands de las empresas del sector, una nueva imagen corporativa, presentación de las aeronaves más modernas del rubro, visitas guiadas para los visitantes, sorteos especiales para el público general y para aquellos que quieran conocer el sentimiento del vuelo, habrá vuelos de bautismo en avión, helicóptero y planeador, indicaron . Además, los visitantes tendrán la posibilidad única de apreciar el imperdible show de acrobacia aérea a cargo de Sergio Marinhas y Emanuel Astesano, experimentados pilotos agrícolas y acróbatas. Una exposición estática colmada de aeronaves agrícolas, helicópteros y mucho más.

Objetivos institucionales

En las demostraciones dinámicas se hará principal énfasis en la eficiencia, profesionalismo y tecnología con la que cuentan las aeronaves. Allí se mostrará la versatilidad para diferentes tareas de cuidado ambiental como el control de incendios forestales y en el plano social, en el control de plagas urbanas.

El principal objetivo en Aeroaplica es “destacar la importancia de la aviación agrícola en la producción nacional de alimentos. Destacar el profesionalismo y dedicación en el trabajo que realiza cada aeroaplicador del país, demostrando que el cuidado de los alimentos que consumimos es un compromiso asumido por cada uno de ellos. Por otro lado, Aeroaplica es un lugar de encuentro, donde confluyen pilotos agrícolas, empresarios y por sobre todo, colegas de cada rincón del país”, aseguraron desde FEARCA.

Además, están haciendo los esfuerzos para convocar a mayor número de aeronaves en exposición estática, tanto agrícolas como del rubro general, con la intención de generar una atracción para todos los visitantes de AgroActiva.

Actividades

Más allá de las acrobacias con aviones y helicópteros se realizarán los tradicionales vuelos de bautismo, en avión, en planeador, en helicóptero y saltos en paracaídas.

“Si bien este año no realizaremos capacitación para aeroaplicadores, vamos a convocar a las escuelas de la zona a recorrer la muestra a través de visitas guiadas, para llegar con el mensaje de las Buenas Prácticas Agrícolas a los más pequeños. Además, para todos los visitantes de Aeroaplica habrá sorpresas especiales”, indicaron.

Por último, desde la Federación aseguraron que destacarán el federalismo y compromiso, como “ejes fundamentales de la nueva gestión que estará al frente de la dirección de FEARCA. Grandes cambios y oportunidades emanan de la nueva dirección, que busca incesantemente defender y difundir la aviación agrícola en todos sus campos. Fuerte compromiso con la profesionalización y combate de la clandestinidad. Clandestinidad que opaca el trabajo de las empresas debidamente habilitadas y responsables de las Buenas Prácticas Agrícolas”.