Una joven fue rescatada por dos policías minutos antes de morir

Nunca se sabe en que momento alguien puede convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas veces sólo es cuestión de segundos, de un instante, para que el final sea otro; para evitar lo peor, para que alguien tenga una nueva oportunidad de respirar, de vivir. Hoy, el reconocimiento y aplauso sostenido se lo llevan dos policías que se desempeñan en la Comisaría de Arequito. Ellos son El Sub Inspector Juan Alarcón, de la ciudad de Casilda y el Sub Inspector César Marcon, de la localidad de Los Molinos; mientras desempeñaban su trabajo en Arequito con maniobras de RCP lograron salvarle la vida a una joven de 21 años. FELICITACIONES POR SU VOCACIÓN DE SERVICIO!!!

En el mediodía de este miércoles 31 de Julio, la Policía de Arequito recibió el llamado de parte de un vecino que los alertaba sobre una compleja situación donde una joven estaría decidida a quitarse la vida. La situación se dio dentro de una vivienda donde la joven cuidaba a una mujer mayor, en barrio Centro de Arequito, sobre calle Belgrano. Inmediatamente se hicieron presentes dos policías y tras hacer sonar el timbre de la vivienda y presentarse como «Policías», le consultaron a la mujer mayor que los atendió sobre la joven en cuestión y esta respondió que estaría durmiendo. Al intentar ingresar a la vivienda para constatar sobre el estado de salud de la joven, la mujer no tenía en su poder las llaves de la puerta por lo que rápidamente los policías buscaron una forma alternativa de entrar. Lograron saltar un tapial y llegar hasta el interior. Una vez dentro de la casa comenzaron a gritar su nombre, mientras avanzaban hacia el dormitorio sin respuesta alguna. Ya dentro de la habitación, observaron a la joven tendida en la cama con una media can can atada por un lado en el cuello y el otro extremo a uno de los laterales de la propia cama, quedando tensa al punto que si bien aún no le había cortado la piel, estaba incrustada en su cuello; presentando visibles signos de ahorcamiento, sin pulso aparente y con una tonalidad morada sobre su cuello. En la misma habitación se encontraba su beba de menos de un año, despierta dentro de su cuna…

La decisión inmediata de los policías fue buscar un cuchillo en la cocina y así poder liberar la media can can de su cuello, una vez logrado esto le practicaron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) logrando que al cabo de unos minutos ésta reaccione y comience a respirar nuevamente. Luego arribó una unidad de emergencia del SAMCO local con personal médico, quienes brindaron atención primaria para luego trasladarla al nosocomio para su mejor atención. El Director del SAMCO, Ricardo Salazar, confirmó que si bien la joven todavía permanece internada en la noche de este Miércoles, se recuperación fue favorable y estaría fuera de peligro su vida, presentando al momento un buen estado de salud.