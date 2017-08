Fuerte choque provocó la muerte de una joven de 19 años

Un grave accidente se registró ayer miércoles a las dos y media de la tarde sobre bulevar Lisandro de la Torre y Chacabuco de Casilda entre un camión volcador y una moto 110 cc en la que circulaban dos mujeres jóvenes. La moto lo hacía por Lisandro de la Torre desde Nueva Roma con sentido al centro de Casilda mientras que el camión cruzaba por Chacabuco.

Si bien aún no estaba clara la mecánica del accidente sobre quién chocó a quién, lo concreto es el fuerte golpe que recibieron las jóvenes hermanas de 19 y 29 años, de apellido Pérez, con domicilio en barrio Nueva Roma. Como consecuencia del impacto Celeste, la menor de las dos, sufrió un traumatismo con aplastamiento de tórax que minutos más tarde le provocó su muerte en el Hospital San Carlos. Respecto de otra joven que circulaba en la moto, Cintia de 29 años, fue trasladada al Sanatorio Primordial de Casilda donde luego de realizarle una tomografía fue derivada a un nosocomio de la ciudad de Rosario.

El choque ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este miércoles 30 de agosto, las emergencias médicas tanto públicas como privadas tardaron unos 20 minutos en llegar al lugar según el testimonio de varios vecinos que coincidían precisamente en la gran demora que tuvo la atención médica en llagar. Al momento del accidente las condiciones climáticas eran buenas, sin lluvias ni pavimentos mojados. En cuanto al camión, no habían trascendido hasta el momento oficialmente los datos de su conductor. El volcador pertenecería a un comercio privado que tiene como actividad la compra venta de chatarra, escombros y materiales de demoliciones.

En cuanto a la pérdida de una vida tan joven, inmediatamente familiares y amigos comenzaron a expresar su profundo dolor plasmando mensajes en el muro de Facebook de Celeste.

Sinceramente no encuentro palabras de consuelo en este momento para tu familia Cele, te fuiste y dejaste un vacío en muchas personas… me incluyo porque aunque no te conocí mucho, el tiempo que tratamos me mostró que eras una excelente persona y no logro entender por qué Dios siempre se lleva a la gente buena. No puedo creerlo… QEPD

Jesi