De los regalos en Fortnite a la espera eterna en Netflix: el K-Pop marca el pulso del entretenimiento digital

El fenómeno del K-Pop sigue expandiendo sus fronteras mucho más allá de la música, consolidándose como un motor clave en la industria del entretenimiento. Esta semana, dos noticias sacudieron a los fanáticos del género con sensaciones encontradas: por un lado, Fortnite lanzó un evento cargado de recompensas inmediatas para celebrar San Valentín; por el otro, desde Sony Animation confirmaron que la secuela del éxito animado K-Pop: Demon Hunters se hará desear mucho más de lo previsto.

San Valentín en la isla: recompensas y niveles “de arriba”

Para los que buscan acción ya mismo, Epic Games activó su celebración del Día de los Enamorados con una propuesta inteligente: premiar la constancia sin exigirle al usuario que se interne horas frente a la pantalla. Hasta el 23 de febrero, la premisa es simple pero efectiva, apuntando tanto a los jugadores que entran todos los días como a los que tocan el juego de vez en cuando.

La gran novedad es el sistema de recompensas diarias por inicio de sesión. Desde hoy, quienes ingresen al juego recibirán subidas de nivel gratuitas —las primeras nueve—, lo que viene bárbaro para avanzar en el Pase de Batalla sin tener que transpirar completando misiones complejas. Para cerrar el ciclo, la décima recompensa es la pantalla de carga exclusiva “La flecha más miaunífica”, un guiño estético a la fecha.

Pero el plato fuerte viene por el lado del contenido. Regresan a la tienda “Las Guerreras K-Pop” con nuevos estilos Golden y se suma una incorporación clave: Jinu, de los Saja Boys, que llega con un estilo alternativo bautizado “Jinu demoníaco”. Esta movida no es casual y refuerza la apuesta de Fortnite por la estética pop coreana. A esto se le suma un arsenal temático que incluye un fusil con mira automática, la espada de Rumi y la granada de niebla, además de la chance de desbloquear la mochila “Corazoncito” juntando caramelos en las partidas.

Chappell Roan se suma al festival

Como si fuera poco, el modo Fortnite Festival también se renueva con la llegada de Chappell Roan. La ganadora del Grammy desembarca en la temporada 13 y, desde el 5 de febrero, su hit Pink Pony Club ya suena en el repertorio. El pase musical “Corazonada” permite acceder a su skin en versiones rosa y roja, junto a accesorios que reaccionan a la música, confirmando que el juego sigue siendo una vidriera fundamental para los artistas del momento.

La secuela de K-Pop: Demon Hunters, recién para la próxima década

Mientras los jugadores pueden disfrutar de Jinu en Fortnite hoy mismo, quienes esperan ver cómo sigue su historia en la pantalla chica recibieron un baldazo de agua fría. Sony Pictures Animation dejó entrever que la segunda parte de K-Pop: Demon Hunters, la película que rompió todos los récords en Netflix, probablemente no vea la luz hasta después de 2029.

Parece una eternidad, sobre todo considerando el impacto que tuvo el film. Lanzada a mediados de 2025, la película tuvo un arranque tibio en sus primeros diez días, con métricas que no decían nada. Sin embargo, alrededor del día 14, se produjo el estallido: el boca a boca hizo lo suyo, la gente empezó a reverla y se generó un efecto bola de nieve imparable. Tres meses después, ya se había convertido en la película más vista en la historia de la plataforma, superando a cualquier otro estreno entre 2023 y 2025.

Calidad sobre velocidad

Kristine Belson y Damien de Froberville, presidentes de Sony Animation, charlaron con The Hollywood Reporter y bajaron a tierra las expectativas. Aunque la película está arrasando en la temporada de premios, la producción de la secuela no puede arrancar formalmente hasta que termine este ciclo de galardones. Belson fue clara al sugerir que pensar en un estreno antes de 2029 sería pecar de optimistas.

La demora tiene una justificación artística. De Froberville aseguró que la prioridad es mantener la vara alta, buscando un salto de calidad similar al que se vio entre las películas del Spider-Verse. “El mundo es muy rico, la historia de los demonios, el elemento pop y qué pasó con Jinu… hay mucho para expandir”, comentó el ejecutivo.

Un dato curioso que surgió de la entrevista es que, originalmente, el estudio no veía a la película como algo “viable para cines”, lo que derivó en su estreno en streaming. Una decisión que terminó siendo un acierto total, creando la “tormenta perfecta” para la franquicia.

Por ahora, el panorama para los fans es de pura paciencia. Si bien circularon rumores el año pasado sobre un corto animado titulado Debut: A KPOP Demon Hunters Story —supuestamente un proyecto estudiantil vinculado a la película principal— y apareció fugazmente un título de “Contenido Bonus” en Netflix, la plataforma se mantiene en silencio. Así que, por el momento, la única forma de conectar con Jinu y compañía será bajando a la isla de Fortnite y esperar que el tiempo pase rápido.